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(Görüntülü Haber) Beykoz'da mahalleli yolu trafiğe kapattı

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL,(DHA)  Beykoz Riva Yolu'nda dün akşam trafik kazasında muhtarın oğlu 27 yaşındaki Emre Yılmaz'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alibahadır Mahallesi sakinleri kazanın olduğu yede yolu trafiğe kapattı

16 Ekim 2017 22:25

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL,(DHA)  Beykoz Riva Yolu\'nda dün akşam trafik kazasında muhtarın oğlu 27 yaşındaki Emre Yılmaz\'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alibahadır Mahallesi sakinleri kazanın olduğu yede yolu trafiğe kapattı.



Riva yolu üzerinde Alibahadır Mahallesi Mevkii\'nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında Alibahadır Mahallesi muhtarı Hasan Yılmaz\'ın oğlu Emre Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.



Bugün Emre Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırılmasının ardından saat 18.00\'de bir araya gelen mahalle sakinleri, kazanın olduğu yerde yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri, yolun ortasında eylem yapanlara pilav dağıttı.



Mahalle sakinleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün yapılasının ardından mahallelerini yolunun kapatıldığını, mahalleye, Riva yolunda açılan bariyerden karşı şeride geçilerek giriş yapıldığı ve bu giriş sırasında defalarca kaza meydana geldiğini bildirdiler. Mahalle sakinleri mahallelerine yol yapılması için yetkililere defalarca başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söylediler.

Mahalle sakinlerini eylemi sürüyor. Mahalle sakinlerini eylemi sürüyor.

 

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