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(Görüntülü Haber) BEYKOZ'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi

26 Ocak 2018 09:06

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 8 adrese baskın düzenlendi. Polis köpekleri de evlerde arama yaparken 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 


Operasyon kapsamında Soğuksu Mahallesi Kaya Çıkmazı\'nda 2 katlı binaya giren Özel Harekat Timleri ile Narkotik Polisleri birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar  yapıldı. Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde ve iki adet ruhsatız silah ele geçirildi.  

 

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