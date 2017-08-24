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(Görüntülü Haber) BEYKOZ'DA HAFRİYAT KAMYONU KAZA YAPTI (1)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN Beykoz Sahil Ahmet Mithat Caddesi üzerinde seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı yönden gelen dolmuşa, daha sonra park halindeki bir otomobil ve seyyar karpuz tezgahına ç

24 Ağustos 2017 20:13

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN Beykoz Sahil Ahmet Mithat Caddesi üzerinde seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı yönden gelen dolmuşa, daha sonra park halindeki bir otomobil ve seyyar karpuz tezgahına çarptı. Kontrolden çıkan kamyon bir binanın duvarına çarptıktan sonra duyrabildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Görüntü dökümü: ------------ -Kamyonun görüntüsü -Hurdaya dönen minibüs -Yere saçılmış karpuzlar -Aracın görüntüsü -Binanın görüntüsü -Polis ve ambulans ekipleri -Genel ve detaylar

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HaberKamera Uğur AYAZSIN Beykoz Sahil Ahmet Mithat CaddesiKontroldenKazadaGörüntü

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