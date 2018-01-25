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(Görüntülü Haber) Beyaza bürünen Bolu Dağı, havadan görüntülendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı, kar yağışı ile beyaza bürünürken, drone ile havadan görüntülendi

25 Ocak 2018 20:48

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı, kar yağışı ile beyaza bürünürken, drone ile havadan görüntülendi. Türkiye\'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı, aynı zamanda manzarası ile dikkat çekiyor. Kar yağışı sonrası drone ile görüntülenen Bolu Dağı\'nın eşsiz manzarası ortaya çaktı. D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun havadan görüntülendiği Bolu Dağı\'nda, beyaz ve yeşilin buluşması tabloluk görüntüler oluşturdu. Bolu Dağı\'nda kar yağışı aralıklarla etkili olurken, araçların geçişinden sorun oluşmadı.

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