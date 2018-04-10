(Görüntülü Haber) Beyaz Saray: Rusya ihanet etti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK 10 Nisan (DHA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye\'nin kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ile ilgili olarak, Rusya\'nın kimyasal silahlar konusundaki sorumluluğuna ihanet ettiğini söyledi. Sanders, Beyaz Saray\'da düzenlediği basın toplantısında Suriye\'de kullanıldığı öne sürülen kimyasal silahlar konusunda Rusya\'nın yanı sıra İran\'ın da sorumlu olduğunu savundu. Sanders, \"Bu ülkelerin materyal desteği olmadan bu girişim mümkün olamazdı\" dedi. Rusya\'nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına son verilmesi konusunda verdiği sözlere ihanet ettiğinin açıkça ortaya çıktığını söyleyen Sanders, \"Başkan Trump uygun karşılığı vermek için ve Ulusal Güvenlik ekibi, müttefikler ve ortaklarla yakın görüşmeler içinde. Başkan Trump\'ın da açıkça belirttiği gibi bunun bir bedeli olacak. Uluslararası toplumu bu saldırı ile ilgili tüm bilgileri paylaşma, faillerine ve destekçilerini sorumlu tutmaya çağırıyoruz\" diye konuştu. Sanders\'e ABD Başkanı Donald Trump\'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı \"Suriye\'den çok kısa sürede çıkacağız, askerlerimizi evlerine döndüreceğiz\" açıklaması anımsatıldı ve \"Bu yaklaşımın Esad\'ı yeni saldırılar için cesaretlendirmiş olup olmayacağı\" sorusu yöneltildi. Sanders, soruya verdiği yanıtta \"Bakın, Başkan Suriye\'de IŞİD\'i yok etme görevi tamamlandıktan sonra askerlerimizi yurda geri getirmek istiyor. Aynı zamanda Esad\'ın masum sivillere karşı kimyasal silah saldırılarından caydırıldığından emin olmak istiyor. Bizim geri çekileceğimiz sinyallerini vermemiz tarafları sorumlu tutmamız gerçeğini eksiltmez\" dedi. Sanders, saldırıların sorumlularının kendilerine göre çok açık olduğunu, bundan ABD Başkanı Trump\'a pay çıkarmanın ise \'gülünç\' kaçacağını söyledi. Suriye ve Rusya\'ya kimyasal silah saldırı düzenlenen bölgeleri uluslararası ilk yardım ekiplerine ve bağımsız gözlemcilere açma çağrısında bulunan Sanders, ABD\'nin Suriye\'de hava saldırıları düzenlemediğini belirtti. Öte yandan, New York\'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye\'deki son durumu görüşmek için acil toplandı. Fransa\'nın acil toplantı çağrısına ABD, İngiltere, Peru, İsveç, Polonya, Hollanda, Kuveyt ve Fildişi Sahili destek verdi. Toplantıya Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da video konferans aracılığıyla Cenevre\'den toplantıya katıldı.