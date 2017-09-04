(Görüntülü Haber) Beyaz cennette yoga keyfi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde bulunan Pamukkale\'de, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) ve Yoga Akademi tarafından düzenlenen Yoga ve Dans Festivali\'ne katılan yerli ve yabancı sporcular, beyaz cennetteki travertenler üzerinde yoğa yaptı. Pamukkale\'de, Uluslararası Yoga Federasyonu ve Yoga Akademi tarafından düzenlenen Uluslararası Yoga ve Dans Festivali, 30 Ağustos\'ta başladı. Festivale, Türkiye\'nin yanı sıra Japonya, Amerika, Arjantin, Fransa, Finlandiya\'dan 500 yoga sporcusu katıldı. 6 gün sürecek ve yarın son bulacak festival kapsamında sporcular; 14 pratik yoga çalışması, 6 salsa, Latin pop ve tango workshopu, iki dans partisi, spritüel film gösterimi, yoga ateşi gösterileri yaptı. Festivalde, Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından 2. Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası yapıldı. Yaş sınırı olmayan, kadın, erkek tekli veya çiftli katılımların olduğu yarışmada katılımcılar, yoga duruşları (Asana) ve dans figürlerinin harmanlandığı koreografiler oluşturarak derece elde etmeye çalıştı. Yarışmada altın madalyayı Amerika\'dan gelen Hannah Cherise Vizmanos Bacaron kazandı. İkincilik madalyası Japonya\'dan katılan Haruna Asakawa\'ya, üçüncülük madalyası ise Rusya\'dan Svetlana Sklyar\'a gitti. TRAVERTENLER ÜZERİNDE YOGA KEYFİ Şampiyonada dereceye giren ve yarışmaya katılan yoga sporcuları, ödül töreninin yapılmasının ardından doğa harikası Pamukkale\'de yoga keyfi yaptı. Beyaz travertenler üzerinde tekli ya da eşli olarak yoğa koreografilerini yapan sporcular, beğeni topladı. Yogacılar, birbirinden iddialı, ilginç koreografilerini Pamukkale\'nin eşsiz manzarasında uygularken, beyaz cenneti ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, yoga sporcularının sık sık fotoğraflarını çekti. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, Türkiye\'de yoga sporuna olan ilginin artmaya başladığını belirterek, \"Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların temelidir. Dünyada yıllardır uluslararası Yoga yarışmaları yapılıyor. Türkiye\'de UYF önderliğinde bu müsabakalar 2 senedir yapılıyor ve gün geçtikçe katılımcı sayısı artıyor. Yıllardır yaptığımız çalışmalarda Yoganın bir spor olduğunu anlatmaya çalışıyoruz\" dedi.