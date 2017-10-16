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(Görüntülü Haber) Beton mikserinde 140 bin paket sigara ele geçti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, polis tarafından durdurulup aranan beton mikserinde 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

16 Ekim 2017 17:01

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, polis tarafından durdurulup aranan beton mikserinde 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Kahta karayolunda oluşturulan kontrol noktasında M.D., yönetimindeki plakası açıklanmayan beton mikseri durdurup arama yaptı. Yapılan aramada mikser içerisinde gizlenen gümrük kaçağı 140 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Kaçak sigaralara el konulurken sürücü M.D. gözaltına alındı. M.D.\'nin terör örgütü PKK üyeliğinden hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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