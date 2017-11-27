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(Görüntülü Haber) Beton Mikseri yatak odasına girdi

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) Kağıthane'de bir beton mikseri park halindeyken kaymaya başladı

27 Kasım 2017 21:53

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) Kağıthane\'de bir beton mikseri park halindeyken kaymaya başladı. Önündeki iki araca çarptı ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi. Olay, Harmantepe Mahallesi Dere Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki bir inşaata beton dökmek için gelen 34 NL 3512 Plakalı mikser sürcüsü, aracı sokak içerisine park etti. Kısa bir süre sonra Beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya doğru kaymaya başladı. Önce önünde park halinde bulunun iki araca çarpan mikser daha sonra evin demir parmaklıklarını yıkarak bir evin duvarına çarparak durabildi. Büyük bir gürültü duyan çevredeki mahalle sakinleri, sokak içerisine baktıklarında kamyonun evin duvarına çarptığını gördü. Kaza hemen polis ekiplerine bildirildi. Kaza sırasında şans eseri kayan kamyonun önünde ve çevresinde kimsenin olmaması herhangi bir ölüm ve yaralanmaya neden olmadı. Kazada üç araçta maddi hasar oluşurken, bir evin duvarının bir bölümü de göçtü. Evi hasar gören ev sahibi Kerem Koç, \"Mikser ikinci sefer bu şekilde eve girişi. yaptırmazlarsa davacı olacağım. Allahtan ki annem evde yoktu. Evde olsaydı yaşlı kadın artık burada ne olurdu bilmiyorum. Annem normalde burada yatıyordu\" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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