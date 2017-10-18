(Görüntülü Haber) Besni'de otomobil kundaklandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay, sabah saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdullah Fidan’a ait 01 GB 721 plakalı otomobil, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Otomobilin alev aldığını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobili kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.