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(Görüntülü Haber) Besni'de hırsızlığa 2 tutuklama

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, bir lokantadan televizyon çalan ve Gaziantep'in Araban ilçesinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

29 Aralık 2017 15:19

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, bir lokantadan televizyon çalan ve Gaziantep\'in Araban ilçesinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Hasan Tütün Mahallesi\'nde bulunan Halit Leman\'a ait lokantaya giren 2 kişi, içerideki televizyonu çaldı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası polis, inceleme başlattı ve hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Fikret Ç. ile Mehmet A. olduğunu belirledi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında 2 şüpheli, Gaziantep\'in Araban ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde çalıntı televizyon ile yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından Besni\'ye getirilen 2 şüpheli, buradaki sorgulamasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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