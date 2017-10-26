(Görüntülü Haber) Besni’de hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralı. Kaza, akşam saatlerinde Karaağaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir Ayaydın idaresindeki 02 SA 286 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Kadir Ayaydın ile araçta bulunan İsmail Ayaydın, Fatma Ayaydın, Yusuf Altuntaş, Nehir Ayaydın, Gülşen Budak, Azra Demirkol ve Aysel Demirkol yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.