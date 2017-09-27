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(Görüntülü Haber) Besni’de 50 kişilik işe 1063 başvuru

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN İŞKUR Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Besni'deki okullarda istihdam edilecek 50 kişilik iş başvurusuna bin 63 kişi başvuruda bulundu

27 Eylül 2017 20:38

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN İŞKUR Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Besni\'deki okullarda istihdam edilecek 50 kişilik iş başvurusuna bin 63 kişi başvuruda bulundu. Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde noter huzurunda çekilen kura bin 63 kişi katıldı. Kura sonunda 50 kişi okullarda çalışma hakkı kazandı. Kura çekimine gelenler listelerde kendi isimlerini bulmak için uzun kuyruk oluşturdu. Kurada ismi çıkan 50 kişi, 9 ay sureyle asgari ücretli olarak istihdam edilecek.

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