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(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ta kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

05 Ocak 2018 15:14

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş\'ta kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza Beşiktaş Büyükdere Caddesi, Sanayi Alt Geçidinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş\'tan Sarıyer istikametine seyir halinde olan Mustafa Karadeniz yönetimindeki 34 FZ 9052 plakalı kamyonet, Sanayi Alt Geçidine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan yolcu kabininde bulunan Kenan Çandır kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken sürücü Mustafa Karadeniz ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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