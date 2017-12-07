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(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta silahlı baskın : 2 yaralı (4)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta bir gümrük müşavirlik şirketine gelen pompalı tüfekli ve silahlı 6 kişi, içeride bulunanlardan ikisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra silahla ateş etti

07 Aralık 2017 19:17

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beşiktaş\'ta bir gümrük müşavirlik şirketine gelen pompalı tüfekli ve silahlı 6 kişi, içeride bulunanlardan ikisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra silahla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan 2\'si kaçmayı başarırken 4\'ü polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Beşiktaş Barbaros Bulvarı\'nda bulunan gümrük müşavirlik şirketinde meydana geldi.İddialara göre, ellerinde pompalı tüfek ve silah olan 6 kişi, gümrük müşavirlik şirketine geldi. İçeridekilerden iki kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayan saldırganlar, iki kişinin üzerine ateş açtı. Saldırganlardar 2\'si olay yerinden kaçarken, 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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