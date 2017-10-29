(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta korkutan patlama sesi

Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Ortaköy\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde açılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı önünde patlama sesi duyuldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın açılış nedeniyle bölgeye bırakılan torpillerin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu oluştuğu belirtildi. Olay Ortaköy, Ortabayırı Sokak\'ta saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü açılması planlanan 15Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı önünde patlama sesi duyulması üzerine mahalle sakinleri korkuyla dışarı çıktı. ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme polisleri çevrede delil araştırması yaptı. İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE Olayın ardından bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Çoşar da geldi. Olay yerinde inceleme yapan Çoşar polislerden bilgi alarak bölgeden ayrıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından patlamanın açılış nedeniyle alana getirilen torpillerin, protokol alanı montajını yapan işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu oluştuğu belirtildi. “BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYULDU\" Olay yeri yakınında oturan şarkıcı Mustafa Sandal\'ın Teyzesi Sema İleri de yaşananları anlattı. Büyük bir patlama sesi duyduğunu söyleyen İleri, “Biz hepimiz evde oturuyorduk. Bir anda çok büyük bir patlama sesi geldi. Bu patlama sesinden sonra kapıyı açtığımız an bütün bir mahallede büyük bir beyaz duman vardı. Ne olduğunu anlayamadık, çünkü anıt hazırlanıyor, iki aydır hazırlanıyorlar. Koşarak geldik. Zabıtalar ve işçiler de vardı. Yukarı çıktılar. Dumanın ne olduğunu anlayamadık. Sonra Emniyet teşkilatımız ve Beşiktaş ilçe emniyet müdürümüz buradaydı\" dedi.