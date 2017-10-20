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(Görüntülü Haber)  Beşiktaş'ta keyifler yerinde 

    ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA  Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Beşiktaş coşku içinde antrenmanlarını sürdürüyor

20 Ekim 2017 16:24

 

 

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA  Şampiyonlar Ligi\'nde 3\'te 3 yapan Beşiktaş coşku içinde antrenmanlarını sürdürüyor.


 

Siyah Beyazlılar Pazartesi akşamı kendi sahasında oynayacağı M.Başakşehir maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.İlk yarım saati kuvvet çalışması şeklinde geçen idman 1.5 saat sürdü ve renkli görüntülere sahne oldu.70 kiloluk ağırlıklarla koşu yapan oyuncuların istasyon çalışmasında hiç zorlanmadıkları görüldü.İkinci bölümde 3 kişinin değişmeli ortada olduğu top kapma çalışmasının ardından çift kale maça geçildi.Çekişmeli geçen çift kale maçı kazanan Pepe\'nin takımı sevinç pozu verirken rakip takımdan Quaresma ve Boyko\'nun sevinç pozunu sabote etmeye çalışması renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.Teknik direktör Şenol Güneş\'in de antrenman süresince oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

Kuvvet çalışması esnasında adelesinde ağrı hisseden Gary Medel antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

Beşiktaş M.Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.


 

 

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