T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Beşiktaş'ta kaza: 4 yaralı

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç, refüje çarptı

27 Aralık 2017 14:43

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ\'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç, refüje çarptı. Kazada 1\'i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi\'nde saat 09.00 sularında meydana geldi.  Sarıyer\'den Beşiktaş istikametine seyreden araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçip orta refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına o sırada sahilde balık tutanlar koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. 1\'i kadın 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.


 

Görgü tanığı Onur Şavkı, \"Kavşakta dönen araçlara yeşil ışık yanıyordu. Araç da hızla geldi. Dönen araçlara vurmamak için manevra yapınca orta refüje çarptı. Araba takla atmaktan son anda kurtuldu. Şoförle birlikte 4 kişi yaralandı\" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YILDIRIMHakan KAYADHAKazadaYaralılarKaza Beşiktaş Bebek Arnavutköy CaddesiSarıyer BeşiktaşYaralılarınOlayOnurAraçDönenArabaKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24