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(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı taraftarlar Leipzig galibiyetini coşkuyla kutladı

Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 2'nci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig'i 2-0 mağlup etti

27 Eylül 2017 12:37

Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 2\'nci maçında Beşiktaş, sahasında RB Leipzig\'i 2-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı galibiyeti coşkuyla kutladı. Vodafone Park\'ta oynanan Beşiktaş - RB Leipzig karşılaşması Beşiktaş\'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çok sayıda Beşiktaş taraftarı Çarşı\'da bulunan kartal heykelinin önünde toplandı. Taraftarlar meşaleler yakarak marşlar eşliğinde galibiyeti coşkuyla kutladı.

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