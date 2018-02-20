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(Görüntülü Haber) Beşiktaşlı futbolcu Medel: "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz"

"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" Ali DANAŞ / MÜNİH, (DHA)   UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Gary Medel, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensupların

20 Şubat 2018 02:26

\"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız\"

Ali DANAŞ / MÜNİH, (DHA)


 

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta Gary Medel, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıktı.

Gruptan birinci olarak çıktıklarını hatırlatan Şilili futbolcu, \"Çok pozitif düşüncelerle buraya geldik. Avrupa\'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Her pozisyonda oynayabilirim. Hocam nerede görev verirse orada oynarım\" dedi.

\"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ\"

Bayern Münih\'in büyük bir takım olduğunun altını çizen Medel, \"Bayern Münih büyük bir takım. Yarın çıkacağız ve futbolumuzu oynayacağız. Önemli maçlara çıkacağız. Mental olarak çok güçlü olmalıyız. İlk önce yarınki maçı düşünüyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız\" ifadelerini kullandı.

 

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