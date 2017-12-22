(Görüntülü Haber) Beşiktaş'a Sivas'ta meşaleli karşılama

Beşiktaş, ligin 17\'nci hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas\'a geldi.

Saat 16.00\'da İstanbul\'dan uçakla Sivas\'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Soğuk havaya rağmen bir grup taraftar, Beşiktaş kafilesini havalimanında karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi.

Daha sonra havalimanından takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Beşiktaş\'ı burada da çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı için Sivas\'a tam kadro geldi. Takım konaklayacağı otele yerleşerek kampa girdi.