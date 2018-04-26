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(Görüntülü Haber) Beşiktaş yönetimi derbi kararları için toplandı

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) derbi kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi

26 Nisan 2018 18:57

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) derbi kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Vodafone Park\'ta düzenlenen Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı\'na siyah-beyazlı camianın ileri gelen isimleri katıldı. Saat 15.00\'te başlayacak toplantıda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı ve gündemdeki diğer konular görüşülecek.

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