(Görüntülü Haber) Beşiktaş yönetimi derbi kararları için toplandı

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) derbi kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Vodafone Park\'ta düzenlenen Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı\'na siyah-beyazlı camianın ileri gelen isimleri katıldı. Saat 15.00\'te başlayacak toplantıda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı ve gündemdeki diğer konular görüşülecek.