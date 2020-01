(Görüntülü Haber) Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Sabırla, inatla ve akılla devam edeceğiz" (2)

\"6 maçta da kendi oyunumuzu oynadık\" \"İyi niyetle ve samimiyetle işimizi yapıyoruz\" \"Önemli olan bizim sahada neler yapacağımız\" Ali DANAŞ / LEIPZIG, (DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, RB Leipzig\'i 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Red Bull Arena\'da düzenlenen basın toplantısına katılan Güneş, \"Herkes elinden gelen gayreti gösterdi, tüm oyuncuların katkı yaptığını düşünüyorum\" dedi. Tolga Zengin\'in performansı ile ilgili konuşan Güneş, süre bulamayan oyuncular hakkında şunları söyledi: \"Tolga zaten iyi bir kaleci. Yetenek olarak en iyi kalecilerden bir tanesi ama zaman zaman kötü dönemler geçirdi Beşiktaş\'ta. Kalecilik vasfı bugün gelmedi, zaten vardı. Onu olumsuz etkileyen faktörleri kendisi dahil hepimiz değerlendirmeliyiz. Bugün maçın yıldızıydı. Maçta ise hücuma dönük çıkışlarda iyiydik ama savunmada kaldığımız dönemlerde sıkıntı yaşadık. Rakibin teknik oyuncuları vardı, hareketli olmalarına cevap veremedik ama oyunun tamamında iyi işler yaptık. Genel olarak az oynayan oyunculardan memnunum. Negredo, Lens, Mustafa, Necip, Mitrovic çok iyiydi. Caner maç eksiğine rağmen iyi oynadı. Tolga keza öyleydi. İyi bir takımla oynadık. Leipzig ilginç bir takım. İstanbul\'da son 15 dakika golü atabilirlerdi. Bitiricilik noktasındaki eksikleri nedeniyle gruptan çıkamadılar. Her şeye rağmen Avrupa Ligi\'ne gidiyorlar. Dortmund 2 puanla Avrupa Ligi\'ne gidiyor. Leipzig ise 7 puan topladı, onlar da Avrupa Ligi\'ne gidiyor. Futbolda 2\'yle 2 her zaman 4 etmiyor\" ifadelerini kullandı. \"6 MAÇTA DA KENDİ OYUNUMUZU OYNADIK\" Oynanan oyunun çok önemli olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Rekorlar yazılıp çizilen şeyler. Oynanan oyun çok önemli. 6\'ncı maçımız, en fazla ezildiğimiz maç oldu. Bu olumsuzdu ama direnç koyup maçı kazanmak da artımız oldu. Bu da tecrübemizden kaynaklı. Biz 6 maçta da futbolumuzu oynadık, kendimizi gösterdik. Bir sonraki maçta da aynısı olacak. Hedefimiz gruptan çıkmaktı, şimdi çıkacak olan takıma bakacağız\" diye konuştu. Orkan Çınar ile ilgili konuşan Güneş, \"Orkan iyi ve yetenekli bir isim ama eksikleri var. Maç başında oynatabilirdim ama tecrübesiz. Hatta ilk girdiğinde de bir pozisyonda bocaladı ama sonra toparladı. İyi bir takımda, iyi oyuncular arasında daha da gelişecektir. Performansından memnunum\" dedi. \"İYİ NİYETLE VE SAMİMİYETLE İŞİMİZİ YAPIYORUZ\" En başından beri takım olmaya çalıştıklarını söyleyen Güneş, \"İşimizi yapıyoruz, iyi niyetle ve samimiyetle. Takım olmaya çalıştık, yetenek ve tecrübemizi ortaya koymaya çalıştık. Bu, bir günde olmadı. Ben geldiğimde Avrupa Ligi\'ndeydik, grupta elendik. Geçen sene Kiev\'e mağlup olduk, Şampiyonlar Ligi\'nden elendik. Bu sene artık yeter dedik ve gruptan çıktık. Birlikte çalıştık, iyi bir yönetim ve iyi bir başkan. İyi bir taraftarımız var, kadromuz iyi. Türkiye\'nin bize destek olduğunu biliyoruz. Daha ileri gidebileceğimiz düşüncesine katılıyorum ama acele edersek düşebiliriz de. Bir üst seviye takımlarla oynayacağız, neler yapabileceğimizi göreceğiz. Sabırla, inatla ve akılla ilerleyeceğiz\" ifadelerini kullandı. İddialı olmanın tek yolunun sahada iyi oynamak olduğunu söyleyen Güneş, \"İddialı olmanın tek yolu, sahada iyi olmak. Bunun için söze değil, iş yapmaya ihtiyaç var. Rakiplerimize saygı duyuyoruz, bu teslim olmak değil. Biz sahaya çıkıp futbol oynayacağız\" yorumunu yaptı. \"ÖNEMLİ OLAN BİZİM SAHADA NELER YAPACAĞIMIZ\" Sezon başında ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Biz önce gruptan çıkmak istiyorduk. Her maçta futbol oynamaya çıktık. Şu anda 2\'nci sırada bulunan takımlar da birinci olabilirdi. Onlar da çok güçlü takımlar. Bu işin içerisinde varsak, kimle oynadığımız önemli değil. Onlar bizden takım olarak ve yatırım olarak üstün olabilirler. Önemli olan bizim sahada neler yapacağımız. Bu gece İstanbul\'a dönüyoruz, yarın sabah 1\'de idmanımız var. Hafta sonu Kayseri maçımız var, çok kritik bir maç. Son olarak, seyirci müthiş destek oldu. Maç bitince seyirciler takımlarını alkışladılar, bizi de iyi ağırladılar. Güzel oyun, ilk önceliğimiz.\"