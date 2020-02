(Görüntülü Haber) Beşiktaş taraftar derneği ile Bursa kent heyeti harekata destek için Kilis'te

Cansel KİRAZ-Burak EMEK-Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, (DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük başkanlığındaki heyet ile Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ve kulüp yetkilileri, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla Kilis\'e geldi. İki heyet, gençlere ve çocuklara Bursaspor ve Beşiktaş formaları dağıttı. Kilis\'e ilk olarak, Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz başkanlığında yöneticiler geldi. Ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve sanayicilerin yer aldığı heyet kenti ziyaret etti. \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla Kilis\'e gelen iki heyet, Kilis Valiliği\'ni ziyaret edip, Vali Mehmet Tekinarslan ile görüştü, harekâta ilişkin bilgi aldı. Beşiktaş heyeti ziyaretin ardından Valilik bahçesinde gençlere ve çocuklara Siyah-Beyazlı forma dağıttı. Heyet, Vali Mehmet Tekinarslan\'a da kentin plaka kodu olan \'79\' sırt numaralı forma hediye etti. Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, bölge halkının yanında olduklarını belirterek, \"Kendilerinin yalnız olmadığını beyan etmek istiyorum. Beşiktaş Spor Kulübü olarak da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Çocuklara yaklaşık 2500 parçaya yakın forma dağıtımında bulunuyoruz. Bundan sonra sınır ötesinde forma desteklerimiz devam edecek. Her ay inşallah Kilis\'imizi Beşiktaş Spor Kulübü olarak ziyaret edeceğiz\" dedi. ÇOCUKLARA ZEYTİN DALLI BURSA FORMASI Bursa heyeti de görüşmeden sonra, yanlarında getirdikleri ve üzerinde zeytin dalı olan Bursaspor formalarını Valilik bahçesinde gençlere ve çocuklara hediye etti. Bursa Valisi İzzettin Küçük, \"Kilis halkına, esnafına desteğimizi göstermek istedik. Her şeyimizle Kilislilerin ve ordumuzun yanındayız. Zeytin dallı forma yaptırdık, buradaki evlatlarımıza dağıtmak istedik. Güzel bir tablo oldu. Ordumuza, Allah\'tan sağlık ve afiyet diliyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize inşallah sağlık afiyet diliyorum\" diye konuştu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise \"Kilis, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na ev sahipliği yapıyor, çeşitli zorluklar yaşıyor, yaşadı. Bunların hepsini aşıyor. Allah ordumuza, devletimize zeval vermesin. Türkiye\'nin muhtelif yerlerinden gelip Kilis\'e ve \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na bugünlerde elinden, yüreğinden ne gelmişse destek getiren değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Az önce Beşiktaş Spor Kulübümüzün yöneticileri buradaydı. Sizin ziyaretiniz hem Kilis ilinin genel durumuyla ilgili neler yapılabilirsiniz bunları değerlendirmek, moral, motivasyon, birlikteliğimizi hissettirmek adına geldiniz. Ben inanıyorum ki Bursa\'nın ticari ve ekonomik varlığı bu alanda da Kiliste\'ki ekonomik faaliyetleri ne şekilde canlandırabileceğinizi değerlendirecek bir katkıyı da düşünerek gelmişsiniz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından heyet ile birlikte Bursaspor ve Beşiktaş forması giyen çocuklar ve gençler fotoğraf çektirdi.