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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş taktik çalıştı

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, siyah-beyazlıları ziyaret etti Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Antalya'daki kamp çalışmalarının 5'inci gününü çift idman yaparak tamamladı

07 Ocak 2018 23:09

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, siyah-beyazlıları ziyaret etti Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Antalya\'daki kamp çalışmalarının 5\'inci gününü çift idman yaparak tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş günün 2\'nci çalışmasını tamamen taktik çalışmaya ayırdı. Adriano ve Tosic\'in hafif sakatlıklarından dolayı çıkmadığı idmanda Pepe ve Vida taktik maçta ilk kez yan yana oynama fırsatı buldu. Eğlenceli oyuncuların yer aldığı ısınma turlarının ardından iki gruba ayrılan futbolcular 1\'e 1 hücum ve kenar ortalarının yanı sıra kalabalık orta sahada top çevirme çalışması yaptı. Son bölümde yapılan tek kale taktik maçta kalabalık defansa karşı hücum organizasyonları çalıştıran Şenol Güneş, oyunu sık sık durdurarak yapmaları gereken hareketleri oyunculara uygulamalı olarak gösterdi. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU, SİYAH-BEYAZLILARI ZİYARET ETTİ Beşiktaş\'ın kampında bugün sürpriz bir ziyaretçi vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, idman öncesi siyah-beyazlıların kamp yaptığı otele gelerek bir ziyaret gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelen Lucescu, Güneş ile yarım saate yakın sohbet etti. İdmanın ilk 10 dakikasını da seyreden Lucescu, Antalya\'da kamp yapan diğer takımların antrenmanlarını izlemek üzere Beşiktaş kampından ayrıldı. Beşiktaş, Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

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