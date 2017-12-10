(Görüntülü Haber) Beşiktaş şehitlerini andı

Ahmet Nur Çebi: \"Şehit ailelerinin acıları kendi acımızdır\" ALİ DANAŞ, İSTANBUL (DHA) Beşiktaş 1 yıl önce bugün Bursaspor maçı sonrası Vodafone Park Stadı dışında yapılan terör saldırısında şehit düşenleri andı. Aralarında Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu ve Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu\'nun da bulunduğu 46 şehit için Vodafone Park\'ta bulunan Kartal Yuvası önünde dua okunarak lokma dağıtıldı. Beşiktaş 2.başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı anma töreninde yaptığı açıklamada \"Şehit ailelerinin acılarının kendi acılarımızdır.Onların yalnız olmadığını ve bunları unutmayacağımızı buradan hatırlatmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi, \"Bir yıl önce Bursaspor kaşılaşmasının ardından stadın hemen yanında Türkiye\'nin maruz kaldığı terör olayını yaşadık.46 şehit verdik. Bu şehitlerimizin içinde Beşiktaş camiamızın çok kıymetli emniyet mensubu olan Vefa müdürümüz, ayrıca Kartal Yuvası\'nda çalışan Tunç arkadaşımız şehit oldular. Milletimize başsağlığı diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun.Şehit ailelerinin acılarının kendi acılarımızdır.Onların yalnız olmadığını ve bunları unutmayacağımızı buradan hatırlatmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti\'nin içinde olduğu bu terörle ilgili mücadelede devletimizin, milletimizin, hükümetimizin yanında olduğumuzu camiamız adına açıklamak istiyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birbirimize daha çok kenetlenmek zorundayız. Teröristler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Camia olarak bütün olduğumuzu, devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu kamuoyuna iletmek istiyorum. Allah, inşallah bir daha bunları yaşatmaz. Sonuna kadar ailelerin yanındayız\" dedi. Anma gününe Şehit Tunç Uncu\'nun ailesi de katılırken Ahmet Nur Çebi, Tunç\'un annesi ve babası ile yakından ilgilendi.