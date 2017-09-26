(Görüntülü Haber) Beşiktaş, RB Leipzig maçına hazır

Adriano salonda çalıştı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Almanya\'nın RB Leipzig takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri\'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, sakatlığı tam olarak geçmeyen Adriano



Correia katılmadı. Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe maçında da forma giyemeyen Adriano, salonda çalıştı.



Siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde yakalamaca oynadı. Süper Lig\'de Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup olan ve 3 oyuncusu kırmızı kart gören Beşiktaş\'ın antrenmanında, futbolcuların neşeli olduğu görüldü.