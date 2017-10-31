(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Monaco maçına hazır

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)





Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Monaco ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.



15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam saat 20.00\'de Vodafone Park\'ta Monaco ile Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü maçını oynayacak.