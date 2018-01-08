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(Görüntülü Haber) Beşiktaş kuvvet çalışması yaptı

Fikret Orman'dan kısa süreli antrenman ziyareti Ali DANAŞ - ANTALYA DHA Beşiktaş 2

08 Ocak 2018 17:49

Fikret Orman\'dan kısa süreli antrenman ziyareti Ali DANAŞ - ANTALYA DHA Beşiktaş 2. devre hazırlıklarına Antalya\'da devam ediyor. Kuvvet çalışmasının ağırlıklı olduğu sabah idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ile devam etti. Çeşitli kuvvet aletlerinin yer aldığı bölüme geçen futbolcular 45 dakikalık güçlenme çalışması yaptıktan sonra top çalışmasına geçti. İki grup halinde yapılan top kapma antrenmanının ardından 20 dakika süren taktik çift kale maç ile sabah antrenmanı sona erdi. Kaleci Utku ve Atınç bireysel antrenör eşliğinde çalışırken, 2 günden bu yana idmana çıkmayan Adriano ve Tosic\'in yine salonda çalıştığı belirtildi. ORMAN\'DAN KISA SÜRELİ ANTRENMAN ZİYARETİ Bu arada başkan Fikret Orman antrenmanın başında sahaya gelerek kısa bir tur attı ve teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sohbet ederek antrenman sahasından ayrıldı. Başkan Orman, basın mensuplarının yanından geçerken Cyle Larin transferine ait soruları cevapsız bıraktı. Beşiktaş akşam 1800\'de yapacağı idman ile hazırlıklarına devam edecek.

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