(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Kayseri'ye geldi

Beşiktaş, Süper Lig\'in 15\'inci haftasında yarın oynayacağı Kayserispor maçı için Kayseri\'ye geldi.



Siyah-beyazlı futbolcuları Erkilet Havalimanı\'nda taraftarlar karşıladı. Kayserili Siyah-beyazlı taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarların forma ve atkılarını imzaladı. Daha sonra takım otobüsüne binen futbolcular kalacakları otele geçti.



Kayserispor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 19.30\'da başlayacak.