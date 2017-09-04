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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

04 Eylül 2017 23:48

Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkan Fikret Orman\'ın da bir bölümünü izlediği basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz, Pepe, Ricardo Quaresma ile U-21 milli takımında olan Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar katılmadı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00\'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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