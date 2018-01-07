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(Görüntülü Haber) Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı

Ali DANAŞ  Antalya,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in ikinci yarısı için kamp çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

07 Ocak 2018 00:57

Ali DANAŞ  Antalya,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in ikinci yarısı için kamp çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman minik kale maç ve yarım sahada yapılan turnuva maçı ile sona erdi. Kazanan siyah takım foto çektirirken Quaresma da fotoya girmek istedi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00\'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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