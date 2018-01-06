T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti

142 maçta 64 gol İSTANBUL, (DHA) Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı

06 Ocak 2018 11:49

142 maçta 64 gol İSTANBUL, (DHA) Everton, Beşiktaş\'tan Cenk Tosun\'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Everton\'ın resmi açıklamasının ardından, Beşiktaş Kulübü de İngiliz kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Cenk Tosun\'a veda etti. \"Yaşadığımız unutulmaz\" yazılı bir tweet atan Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun\'a ait görüntülerin bulunduğu bir video paylaştı. 142 MAÇTA 64 GOL Cenk Tosun, Gaziantepspor\'dan Beşiktaş\'a geldiği günden bu yana siyah-beyazlı formayla 142 maça çıkarken, 64 gol üretti. Deneyimli golcü bu süreye, 2 de Süper Lig şampiyonluğu sığdırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Everton Beşiktaş Cenk TosunEvertonBeşiktaş KulübüKamuyu Aydınlatma Platformu KAPSiyahbeyazlıCenk TosunBeşiktaş Kulübü Cenk TosunMAÇTAGOL Cenk Tosun Gaziantepspor BeşiktaşDeneyimliSüper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24