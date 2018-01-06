(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti

142 maçta 64 gol İSTANBUL, (DHA) Everton, Beşiktaş\'tan Cenk Tosun\'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Everton\'ın resmi açıklamasının ardından, Beşiktaş Kulübü de İngiliz kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Cenk Tosun\'a veda etti. \"Yaşadığımız unutulmaz\" yazılı bir tweet atan Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun\'a ait görüntülerin bulunduğu bir video paylaştı. 142 MAÇTA 64 GOL Cenk Tosun, Gaziantepspor\'dan Beşiktaş\'a geldiği günden bu yana siyah-beyazlı formayla 142 maça çıkarken, 64 gol üretti. Deneyimli golcü bu süreye, 2 de Süper Lig şampiyonluğu sığdırdı.