(Görüntülü Haber) Beşiktaş Belediyesi'nde polis incelemesi (2)

Erhan TEKTEN - Çağatay KENARLI - Hakan KAYA İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Belediyesi\'nde inceleme yapıyor. Belediyenin binasına gelen polis ekiplerinin bilgisayarları incelediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Beşiktaş Belediyesi\'yle ilgili yürüttüğü yeni bir soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi binasına geldi. Polis ekiplerinin belediyede bulunan bazı bilgisayarları incelediği belirtildi.