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(Görüntülü Haber) Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, festival için Hakkari'de

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hakkari ile Beşiktaş Belediyelerinin yarın ortaklaşa düzenleyeceği 'çocuk festivali' için geldiği kentte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı

01 Eylül 2017 00:29

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hakkari ile Beşiktaş Belediyelerinin yarın ortaklaşa düzenleyeceği \'çocuk festivali\' için geldiği kentte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP\'li Murat Hazinedar, bayramın birinci günü, Beşiktaş Belediyesi ile Hakkari Belediyesinin ortaklaşa düzenleyeceği \'Çocuk bayram  festivali\' için kente geldi. Hazinedar, önce Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim\'i, ardından da kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Yoğun ilgi gören Murat Hazinedar, bir çay ocağında esnafla aynı masada oturup sohbet etti.

Burada gazetecilere konuşan Murat Hazinedar, ilk kez bayramı kendi memleketi dışında, başka bir kentte geçireceğini belirterek şunları söyledi:

\"Yarın Hakkari\'de bir engellier Koordinasyon merkezi yapıyoruz. 3 yıl önce planlamıştık.Maalesef yeni hayata geçiriyoruz. Yarın da inşallah çocuklarımız için bir eğlence merkezi kurduk. Buradaki spor tesisinin porjesini de biz yaptık. Ama Spor Bakanlığımız hayata geçirdi.Önemli değil. Kimin yaptığı önemli değil, önemli olan Hakkari\'nin o hizmetten faydalanması. Biz buraya Hakkari halkını kucaklaşmaya geldik. Burası da benim de memlemetim. Siz Ordu\'dan, Trabzon\'dan vazgeçmeyin, biz de Hakkari\'den, Şırnak\'tan vazgeçmeyiz inşallah.\"

Geceyi Hakkari\'de geçirecek olan Murat Hazinedar ve beraberindeki heyet, yarın bayram namazını Merkez Hacı Sait Camiinde kıldıktan sonra, Engelliler Koordinasyon Merkezi\'nin temel atma törenine katılacak. Hazinedar, Aşağı Merzan Mahalllesi\'ndeki çocuk festivaline katıldıktan sonra kentten ayrılacak.

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