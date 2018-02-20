(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Bayern Münih maçına hazır

Ali DANAŞ - MÜNİH / DHA



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya\'nın Bayern Münih takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlı ekip mücadelenin son hazırlığını maçın oynanacağı Allianz Arena\'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi. Beşiktaşlı oyuncular, antrenmanın 15 dakikalık basın mensuplarına açık olan bölümünde ısınmanın ardından istasyon ve pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlıların antrenmanın basına kapalı bölümünde ise mücadelenin taktiği üzerinde durduğu belirtildi.