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Spor

(Görüntülü Haber) Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'ya geldi

20 Ocak 2018 21:13

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA) Süper Lig\'in 18\'inci haftasında yarın Antalyaspor\'la karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya\'ya geldi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig\'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Antalyaspor\'la karşılaşacak. İstanbul\'da son antrenmanını yapan Beşiktaş, hava yoluyla Antalya\'ya geldi. Kafile, saat 17:00\'de Antalya Havalimanı\'na iniş yaparken, polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri sıkı önlem aldı. Havalimanından çıkış yapan futbolcuları bir grup taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, Ricardo Quaresma ve yeni transfer Domagoj Vida\'ya yoğun ilgi gösterdi. Fikret Orman, taraftarlar imza verdi. Siyah-beyazlı ekip daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması yarın saat 19:00\'da Antalya Stadyumu\'nda oynanacak.

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