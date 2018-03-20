(Görüntülü Haber) BESAŞ'ın alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmama kararına tepki

BURSA (DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyesi\'nin kuruluşu olan Bursa Ekmek Sanayi ve Anonim Şirketi\'nin (BESAŞ) alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmayacağını açıklaması CHP Bursa İl Teşkilatı\'nın tepkisine neden oldu. Yazılı açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, \"Uygulama hem Bursa halkının ucuz ekmeğe erişimine, hem de esnafın ekmek parasını kazanmasına engeldir. Bu uygulamaya tamamen karşıyız ve konunun takipçisi olacağız\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin şirketlerinden BESAŞ, 2016 yılından bu yana alkollü içecek satan iş yerlerine bayilik vermeme uygulaması başlattı. BESAŞ bu uygulamasını, 14 Mart 2018 tarihinde bayilerine gönderdiği yazı ile alkollü içecek satan işyerlerinin 31 Mart tarihine kadar alkol satışına son vermemesi halinde bayiliklerinin sonlandırılacağını duyurdu. BESAŞ\'ın aldığı bu karar CHP Bursa İl Başkanlığı\'nın tepkisine neden oldu. Yazılı basın açıklaması yapan Bursa CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, “Bu uygulama hem Bursa halkının ucuz ekmeğe erişimine, hem de esnafın ekmek parasını kazanmasına engeldir. Bu uygulamaya tamamen karşıyız ve konunun takipçisi olacağız\" dedi. BESAŞ\'ın kabul edilemez bir uygulamaya imza attığını belirten CHP İl Başkanı Akkuş, alkol satan bayilere 31 Mart 2018\'e kadar süre tanındığına ve esnafın bir tercihe zorlandığına dikkat çekerek; “AKP\'nin temel anlayışı olan bölme, ayırma, ötekileştirme kültürü, AKP\'nin yönettiği bütün kurumlarda varlığını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin ve bağlı şirketlerin ilk ötekileştirici tutumu değil. Pembe vagon uygulaması ile kadın ve erkek yolcuları da ayrı vagonlarda seyahat etmesini öngörmüş, ancak uygulamaya ilgi olmadığı ve halkın sağduyusu ile bu ötekileştirmeye son vermek zorunda kalmışlardır. Tamamen karşı olduğumuz bu ötekileştirme kültürü, ülkemizin bütünlüğüne ve halkımızın birlikte yaşama kültürüne büyük zarar vermektedir. Yayınlanan bu duyuru da bu ötekileştirme kültürüne hizmet etmektedir\" dedi. Açıklamasında, “Devletin vergi uygulamalarına baktığımızda en yüksek vergilerden birinin alkolden alındığını\" belirten Akkuş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu konudaki tutumlarını tamamen ikiyüzlü ve çelişkili buluyoruz. Halka ucuz ekmek sağlamakla görevli olan, Bursa halkının kaynaklarıyla kurulan ve çalışan bu şirketler halkın yaşam tarzına karışamaz, müdahale edemez. Bursa halkını yaşam tarzı üzerinden ötekileştiremez. Ucuz ekmek yapmakla görevli kurumun görevi sadece ekmek yapmaktır, halkın yaşam tarzına müdahale etmek değil, esnafın ekmek parasıyla oynamak da değil. Halka daha fazla noktada, daha uygun fiyata ekmek sağlamak zorundalar. Bu uygulama hem Bursa halkının ucuz ekmeğe erişimine hem de esnafın ekmek parasını kazanmasına engeldir. Bu uygulamaya tamamen karşıyız ve konunun takipçisi olacağız.\" Bursa\'da her gün 250 bin ekmek satan BESAŞ, 400 gram ekmeği tüketiciye 1.25 TL\'den veriyor. 500\'den fazla abonesi bulunan BESAŞ\'ta alkollü içecek satan tekel bayi ve bakkal sayısı 13 olarak açıklandı.