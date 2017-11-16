(Görüntülü Haber) Berkin Elvan Davası:  TÜBİTAK raporu mahkemeye ulaştı (1)

Özden ATİK - Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü celsesi görüldü. Dava dosyasına, olaya ilişkin görüntüler üzerinde iyileştirme yapıldığı belirtilen TÜBİTAK raporu ulaştı. Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, \"Bu rapor utanç verici. İyileştirmek bir yana tamamen bozmuş ve delilleri karartmış\" dedi.





YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Adliye çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı duruşma öncesinde, davayı izlemeye gelenlerle birlikte adliyeye gelen herkes arandı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da polis tarafından arandıktan sonra binaya girdi. Duruşma salonuna girenlerin, bir kez de içeride üst araması yapıldı.





DURUŞMAYI ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ



İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, \"Olası kasıtla öldürmek\" suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık polis F.D. Van\'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Ancak Van\'da elektrik kesintisi nedeniyle SEGBİS bağlantısı bir süre yapılamadı. SEGBİS bağlantısı kurulduktan sonra duruşmaya devam edildi. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Özge Elvan\'ın katılan olarak yer aldığı duruşmayı, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Gamze İlgezdi, Hilmi Yarayıcı ve Ali Haydar Hakverdi, Taksim Dayanışması üyeleri, sanatçı Melike Demirağ, Ethem Sarısülük\'ün annesi Sayfı Sarısülük ve kardeşi İkrar Sarısülük, Ahmet Atakan\'ın annesi Emsal Atakan ile çok sayıda kişi izledi. Elvan ailesinin avukatlığını ise çok sayıda vekil üstlendi.





TRT: GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME İÇİN ALT YAPIMIZ UYGUN DEĞİL



Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, olaya ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi için TRT\'ye gönderilen yazıya cevap geldiğini belirtti. Başkan Rüzgar, TRT tarafından gelen cevap yazısında, \"Eski dönemlere ait görüntülerin iyileştirilmesi hususunun filmler için geçerli olduğu, CD ve kasetlere aktarılan veya güvenlik kamerası gibi teknik cihazlardan alınan görüntülerin iyileştirilmesi ve netleştirilmesinin teknolojik alt yapısının uygun olmadığının\" bildirildiği ifade edildi.





TÜBİTAK RAPORU ULAŞTI



Başkan Canel Rüzgar, TÜBİTAK\'tan olaya yerine ilişkin görüntülerin iyileştirilmesine ilişkin 61 sayfalık raporun ulaştığını da belirtti. TÜBİTAK raporunda, olay yerinde elde edilen bazı video görüntüleri üzerinde, \'Sis-Pus Giderme\' programı ve görüntü parlaklık-karşıtlık ve keskinleştirme, büyütme filtresi uygulanarak iyileştirme yapıldığını belirten Başkan Rüzgar, taraflara rapora karşı diyecekleri olup olmadığını sordu.





\"RAPOR UTANÇ VERİCİ\"



Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay ise öncelikle SEGBİS\'ten kaynaklı sıkıntılar nedeniyle sanığın mutlaka mahkeme salonuna getirilmesi ve sanığın içinde bulunduğu tüm polis ekibinin de duruşmada bulunması talebinde bulundu. Avukat Atalay, \"Bu rapor, utanç verici. TÜBİTAK raporunda iyileştirme olmadığı açık. İyileştirmek bir yana tamamen bozmuş ve delilleri karartmış\" diyerek TRT\'ye yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını da talep etti.





SANIĞIN VARESTE TUTULMASINI TALEP EDİLDİ



Sanık F.D\'nin avukatlarından ise Didem Boz ise SEGBİS\'teki sorundan kaynaklı duruşmanın ertelenmesini ve sanık F.D\'nin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.





DURUŞMA 13 ARALIK\'A ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, TÜBİTAK görüntülerinin gönderildiğine ilişkin rapora karşı beyanların gelecek celse alınmasına karar verdi. Heyet, sanığın duruşmalardan vareste tutulması talebini, tanık dinleneceği gerekçesiyle reddetti. Heyet, sanığın tutuklanması yönündeki talebi de sanığın duruşmaları takip etmiş olması nedeniyle redderken; TRT çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini de reddetti. Tanıkların dinlenmesine karar verilen, duruşma 13 Aralık tarihine bırakıldı.