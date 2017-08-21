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(Görüntülü Haber) Bergamalı Kore gazisi toprağa verildi

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama İlçesi'nde yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kore gazisi Muslih Uysal, son yolculuğuna uğurlandı

21 Ağustos 2017 20:09

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kore gazisi Muslih Uysal, son yolculuğuna uğurlandı. Bergama\'da yaşayan son 11 Kore gazisinden Muslih Uysal, dün saat 15.05\'te, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle, Tiyelti Mahallesi\'ndeki evinde öldü. Evli ve 4 çocuk babası Uysal\'ın cenazesi, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muslih Uysal\'ın cenazesi bugün hastane morgundan askerler tarafından alındı. Türk bayrağına sarılı tabut evin önünde helallik alınmasının ve dua okunmasının ardından askerlerin omuzunda Tiyelti Camisi\'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muslih Uysal, Tiyelti Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Bergama Kaymakamı Osman Canatan, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Durmaz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Muslih Uysal\'ın 1947 yılında boyunun 1.48 metre olması nedeniyle askere alınmadığı, 1950 yılında Kore Savaşı\'nın çıkması ile gönüllü olarak Kore\'ye giden ilk kafilede yer aldığı öğrenildi.

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