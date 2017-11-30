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(Görüntülü Haber) Beline sardığı korseden 1 kilo esrar çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- DİYARBAKIR'dan aldığı uyuşturucuyu beline sardığı korseyle İstanbul'a götürmek isteyen 68 yaşındaki Nurettin A

30 Kasım 2017 15:57

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- DİYARBAKIR\'dan aldığı uyuşturucuyu beline sardığı korseyle İstanbul\'a götürmek isteyen 68 yaşındaki Nurettin A., Kahramanmaraş\'ta yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı uygulama kapsamında, bir yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Polis hareketlerinden şüphelendiği yolculardan Nurettin A.\'yı araçtan indirdi. Şüphelinin üst aramasında beline sarılı korseye gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıkan Nurettin A.\'nın esrarı Diyarbakır\'dan alıp İstanbul\'a götürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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