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(Görüntülü Haber) Belediyenin aracıyla şehir dışında gezerken yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli Belediyesi'ne ait resmi plakalı minibüsü çaldığı ileri sürülen Oğuzcan Topuz (19) ve lise öğrencisi Caner D

27 Şubat 2018 20:13

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli Belediyesi\'ne ait resmi plakalı minibüsü çaldığı ileri sürülen Oğuzcan Topuz (19) ve lise öğrencisi Caner D. (17), Bolu\'da yanlarına aldıkları liseli kız arkadaşları Yağmur K. (17) ile gezerken, polis operasyonuyla yakalandı. Düzce\'nin Çilimli ilçesinde oturan Oğuzcan Topuz, saat 02.00 sıralarında, yanında bulunan lise öğrencisi arkadaşı Caner D. ile birlikte belediyeye ait 81 AH 024 resmi plakalı, park halindeki minibüsü çalıştırıp, uzaklaştı. İki arkadaş, Düzce\'de bir süre gezdikten sonra Bolu\'da bulunan arkadaşları Yağmur K.\'nin yanına geldi. Lise öğrencisi Yağmur K.\'nin de bindiği resmi plakalı minibüsün konumu, çalıntı ihbarı üzerine Plaka Tanıma Sistemi\'nden belirlendi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün bulunduğu güzergahta arama çalışması başlattı. Ekipler, minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde tespit etti. Kovalamaca sonrası yolun kesilmesiyle durdurulan minibüsteki 3 genç, araçtan indirilerek, yere yatırılıp, kelepçelendi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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