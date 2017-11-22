(Görüntülü Haber) Belediyeden uyuşturucuya karşı seferberlik

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye\'de uyuşturucu kullanma yaşının 9\'a kadar düştüğünü ifade ederken, buna karşı seferberlik başlattıklarını söyledi. Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı\'nın düzenlemiş olduğu \'Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın\' konulu panel, Çukurova Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Orhan Kemal Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulan gençlerin de katıldığı panelde konuşan Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, \"Uyuşturucu kullanımı, çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Emniyet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, üzülerek söylüyorum ki uyuşturucu madde kullanma yaşının 9\'a kadar düştüğünü görüyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nin ilelebet yaşamasını istiyoruz ve cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucudan korumak zorundayız\" dedi. YAPACAKLARINI ANLATTI Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için büyük bir çalışma başlattıklarını aktaran Soner Çetin, şunları kaydetti: \"Çocuk ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak için ne yapabileceğimizi düşündük. Yakında açık hava reklam panolarında \'Spor kenti Adana\', \'Kültür kenti Adana\', \'Uyuşturucuya Hayır\' sloganları ile narkotik timlerine ulaşabileceğiniz telefon numaraları yer alacak. İlçemizdeki bazı parklarda, karanlık ve tenha alanlarda uyuşturucu kullanıldığını ve halkın o parklara girmeye çekindiğini, korktuğunu biliyorum. Emniyet birimleriyle ebetteki istişare halindeyiz. Okullarda da bir çalışmamız başlıyor. İlçemizdeki okullarda uzman bir hekim, narkotik polisi ve psikoloğun bulunacağı, hem tıbbi, hem hukuki destekle uyuşturucu kullanmanın nasıl bir yıkıma neden olduğunu anlatmak, bir farkındalık yaratmak amacıyla çalışma yürüteceğiz.\" ÜZEN ÖRNEK Psikolog Aygül Kılıç da katılımcılara, uyuşturucu kullanımıyla ilgili çalışmalarını anlattı. Uyuşturucu bağımlılığından kurtarılan 11 yaşındaki S.K.\'yi örnek gösteren Kılıç, \"11 yaşındaki S.K.\'nin yapılan kan tahlillerinde 2 yıldır uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Maalesef Türkiye\'deki uyuşturucu kullanım yaşı aşağı doğru ilerliyor\" diye konuştu.