(Görüntülü Haber) Belediye Başkanının makam aracının motoruna kedi sıkıştı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman’ın makam otomobilinin motor bölümüne giren kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda park halindeki bir otomobilin kaputundan kedi sesi gelince, çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, kediyi kurtarmaya çalışırken, tesadüfen bölgeden geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını durdurup, çalışmaları izlemeye başladı. Bu sırada sıkıştığı yerden çıkan kedi, koşarak, Başkan Salman\'ın makam aracının motor kısmına girdi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu kurtarılan kedi, koruma altına alınarak Yalova Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderildi. Başkan Salman, sosyal medya üzerinden olayın fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştı. Salman, paylaşımında, “Sessiz can dostumuzun, sessiz çığlıklarına belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personeli ile birlikte yardım eli uzattık. Bir hemşehrimizin aracının kaputuna sıkışan yavru kedimiz için seferber olarak el birliği ile ona bir zarar gelmeden motordan çıkardık. Ancak bu sefer minik dostumuz korku ve panikle makam aracının altına kaçtı. Aynı dikkat ve özveri ile çalışan ekiplerimiz yavru kedimizi çıkartarak, bakıma aldı” dedi.