(Görüntülü Haber) Belediye başkanının amcası, silahlı saldırıda öldü

Haci BOZKURT/GERGER (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Gerger İlçe Belediye Başkanı Saadet Partili Zeynel Aslan\'ın amcası 56 yaşındaki Ramazan Aslan, otomobilinde uğrdaığı silahlı saldırı sonucu öldü, yanındaki akrabası Hasan Aslan ise yaralandı.



Gerger ilçe merkezinde Ramazan Aslan yönetimindeki 34 FPE 80 plakalı otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabanayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği sürücü Ramazan Aslan ve yanındaki akrabası 31 yaşındaki Hasan Aslan yaralandı. Saldırgan kaçarken, yaralılar ihbar üzeri olay yerine sevk edilen ambulansla Gerger Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kahta Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak Gerger Belediye Başkanı Zeynal Aslan\'ın amcası Ramazan Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Aslan\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olayı haber alıp hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Olay sonrası ilçede geniş güvenlik önlemi polis ve jandarma, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.