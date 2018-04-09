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(Görüntülü Haber) Belediye Başkanı Pekdaş, Romanlarla birlikte göbek attı

Davut CAN / İZMİR, (DHA) İzmir'in Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte, Roman vatandaşlarla birlikte dans etti

09 Nisan 2018 14:37

Davut CAN / İZMİR, (DHA) İzmir\'in Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte, Roman vatandaşlarla birlikte dans etti. Pekdaş, dünyanın farklı yerlerinde öldürülen Romanlar için denize karanfil bıraktı. Ege Roman Dernekleri Federasyonu\'nun, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik, bugün saat 16.30\'da, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlendi. Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş da etkinliğe katılan çok sayıda Roman vatandaşı yalnız bırakmadı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nı okuyan Romanlar, Atatürk Büstü\'ne çelenk bıraktı. Ege Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Yangır, Konak Belediyesi\'ne kendilerine verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti. Etkinlikte söz alan Başkan Pekdaş da Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk Roman milletvekilinin CHP\'den çıktığını hatırlarak, \"Romanlardan kaymakam, vali ve bakan olmaması büyük bir ayıp. CHP\'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul\'da vekilimiz Özcan Purçu\'nun önderliğinde düzenlenen Roman çalıştayına katıldı ve büyük ayıpla yüzleşmemiz gerektiğini vurguladı. Romanlara yönelik eğitim, iş ve istihdamın geliştirilmesi ve eşit yurttaşlar olarak yaşamaları için yapılması gerekenleri sıraladı, bu konuda da bir söz verdi. Biz CHP\'li yöneticiler olarak bu sözün arkasındayız. Sizlere yapılan ayrımcılıkların son bulması ve sizin özgür yurttaşlar olarak yaşamanız için her türlü mücadeleyi sizlerle birlikte vermeye hazırız. Roman ne demekmiş, insan demekmiş. İnsanı kucaklamadan özgür, mutlu bir yaşam olması mümkün mü\" dedi. Pekdaş, dünyanın farklı coğrafyalarında katledilen Roman vatandaşların anısına, denize karanfil bıraktı, daha sonra çalınan Roman müzikleriyle, kadın ve çocuklarla birlikte dans etti.

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