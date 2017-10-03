(Görüntülü Haber) Belediye Başkanı engelli sorunlarına dikkat çekmek için daldı

MERSİN; (DHA) MERSİN\'de Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, engellilerin sosyal ve sportif aktivitelere dahil olması amacıyla düzenlenen etkinlikte, işitme, zihinsel ve bedensel engelli gençlerle denizde dalış yaparak, onların heyecanına ortak oldu. Toroslar Belediyesi, Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Türkiye Beyazay Derneği Şubesi tarafından Silifke İlçesi\'ndeki Akkum Gençlik Kampında gerçekleştirilen dalış etkinliğine katılan Başkan Hamit Tuna, engelli gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Tuna, dalış öncesi Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu ve engelli üyeler ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Şube Başkanı Arsu, değişik sportif aktivitelerin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerle de engelli bireyleri hayata bağlayama çalıştıklarını belirterek, \"Çocuklarımız, suyun altında engelleri yeniden aşacaklar. Biliyorsunuz, suyun altında konuşamıyoruz, işitme engellilerle eşitleniyoruz. Yürüyemiyoruz, bedensel engellilerle eşitleniyoruz. Zihinsel engelli çocuklarımız için ise bambaşka bir dünyanın içine giriyoruz\" dedi. Başkan Tuna da engelli dernekleri ile hep diyalog içerisinde olduklarını ve hayata geçirdikleri projelerle engellilerin önündeki engelleri aşmaya çalıştıklarını ifade ederek, \"Hayata geçirdiğimiz projeler kapsamında engelli çocuklarımızla çok yakın diyaloglarımız oldu. Projelerimize de devam ediyoruz. Engellilerimiz için engelsiz bir bina yaptık. Hem sportif faaliyetler noktasında sağladığımız katkılar, hem de çocuklarımızı üretime yönlendirme anlamında Engelliler Akademimizin önünde var olan 6 bin metrekarelik alanı düzenledik ve burada sebze dikimi, ekimi yapacağız. Bugün de bu maviliklerde çocuklarımızla bir araya geldiğimiz için ve onların gözlerindeki mutluğu gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Yoldan en iyi geçenler, ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Engellilerimizin önündeki engelleri aşabilme anlamında projelerimizi hayata geçirmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından, uzman dalgıçlar eşliğinde engelli gençlerle tüplü dalış gerçekleştiren Başkan Tuna, yine onlarla birlikte su altında Türk bayrağı açtı.