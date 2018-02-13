(Görüntülü Haber) Belde halkı, şehit yakınları için yardım topladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık belde halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerin yakınları için bağış topladı. Belde halkı, gönüllü askerlik için de doldurdukları dilekçeleri askerlik şubesine teslim etti. Merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesi gençleri, operasyonda şehit olan askerlerin ailelerine destek olmak için yardım kampanyası başlattı. Ev ev dolaşan gençler, belde halkının talebi üzerine gönüllü askere gitmek isteyenlerden de dilekçe topladı. Gönüllü olarak askere katılmak isteyenlerin verdiği imzalar Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na teslim edildi. Şehit askerlerin yakınları için toplanan 5 bin TL para ise Mehmetçik Vakfı\'na gönderildi. Gençler, kampanyanın devam ettiğini, toplanacak paraların vakfa yatırılacağını bildirdi. Elvanapzarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, askerlik şubesi önünde yaptığı açıklamada Mehmetçiğin ülkenin bekası için Afrin\'de kahramanca destan yazdığını söyledi. Elvanpazarcık gençlerinin Mehmetçiğe destek olmak için tüm beldeyi gezdiğini anlatan Uzun, \"Gençlerimiz şehitlerimizin aileleri için mahallede ve kendi aralarında para toplamışlar. Bunu Mehmetçik Vakfı\'na teslim ediyoruz. Ayrıca 40\'ın üzerinde vatandaşımız da askere alınmak için imza toplayarak dilekçe ile müracaat etti. Örnek olmak için buradayız. Beldemiz genelinde bu oluşuma geniş çaplı olarak devam edeceğiz. İnşallah kahraman Mehmetçiğimiz, Afrin\'de teröre büyük darbe vererek ülkemizin bekası için sınır güvenliğini sağlayacaktır\" dedi.