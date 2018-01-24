(Görüntülü Haber) Belçika UETD'den Zeytin Dalı Harekâtı'na Destek

Ender Duruel / Brüksel, 24 Ocak (DHA) - Belçika Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin’e yapılan Zeytin Dalı harekâtını desteklemek için, UETD Belçika öncülüğünde, Brüksel’de Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Brüksel’de Maduo meydanında yapılan gösteriye çok sayıda Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Belçika UETD Başkanı Basir Hamarat, “Biz barış istiyoruz, onun için bugün burada toplandık. Türkiye\'nin teröristlere karşı yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile amaç oradaki terör örgütlerini temizlemektir. Biz barıştan yanayız ve Türkiye’de barış için bu harekâtı düzenlemiştir” dedi. Basın bildirisinin ardından tekbir getiren kalabalık dağıldı.