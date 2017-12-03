(Görüntülü Haber) Bedensel engelli genç kız zumba eğitmeni oldu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde zumba eğitmenleri Gülden Kanık, Özlem Yörük, Handan Yiğit, Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği ile ortaklaşa hazırladıkları \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' projesi kapsamında, 50 zumba eğitmeni ve farklı yaşlardaki 60 engelli zumba gösterisi düzenlendi. Şehit Mehmet Günenç Lisesi spor salonunda 2 Aralık akşamı Türkiye’nin farklı illerinden gelen 50 zumba eğitmenin de takıldığı gösteride, ilk olarak derneğin halk oyunları ekibi sahne aldı. Ardından kent dışından gelen eğitmenlerle birlikte engelliler hazırladıkları zumba danslarını sergiledi. Etkinlikte; 1 hafta önce Türkiye’nin ilk ve tek engelli zumba eğitmeni olduğu belirtilen doğuştan bedensel engelli 18 yaşındaki lise öğrencisi Rabia İlteriş de sahne alarak hünerlerini sergiledi. 1.5 yıldan bu yana zumba (Latin esintili dans fitness programı) ile ilgilenen ve Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde oturan Rabia, dansa başlama hikâyesini anlattı. Rabia, şöyle dedi: \"İlk defa zumba eğitmeni olarak katıldığım bir etkinlik. Önceleri zumbaya gidiyor, katılıyordum. Kendi başıma yapıyordum. Bu sefer ilk oldu. Zumbaya Özlem Hocam sayesinde başladım. O sevdirdi bana, böylece devam ettik. İçimdeki aşk devam etti. Her gün üst üste koyarak dans etmeye başladım. Özlem Hocam, Gülden Hocam çok yardımcı oldu. Hayalim zumba eğitmeni olmaktı. Başta ailem olmak üzere hep arkamda durdular, bana güven verdiler, yapabilirsin dediler, yaptım.\" Kenndisi gibi engelli olanlara da seslenen Rabia İlteriş “Kapatmayın kendinizi, bir tane hayatınız var. Dans edin, gülümseyin\" dedi. Anne Aysel İlteriş ise kızlarına her konuda destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu: \"Onun mutlu olması beni mutlu ediyor. Ne isterse istesin elimizden geleni yaptık, o mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum” dedi. Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, dernek olarak dokuz yılı geride bıraktıklarını söyledi. Etkinliğin amacının engelliler konusunda farkındalık yaratmak olduğuna işaret eden Uçar, “Derneğimiz kurulalı 9 yıl oldu. Bu gece Rabia arkadaşımız gibi Türkiye\'nin değişik illerinden destek olmak için 50 zumba hocamız geldi. Bandırma’dan 20, Gönen\'den 20, Dursunbey’den 20 çocuğumuz olmak üzere toplam 120 kişi zumba gösterisi yaptı. Buradaki amaç engelliler konusunda duyarlılığı artırmak.\" \"ZUMBA CAMİASI ONA SEVGİ VERDİ\" Rabia İlteriş’in zumba hocası Özlem Yörük ise, birlikte çıktıkları zumba serüvenini anlattı. Zumbaya başlamadan önce Rabia’nın evden dışarı çıkmadığını, zumba ile tanıştıktan sonra hayata yeniden tutunduğunun altını çizen Yörük, “Rabia ile komşusu vasıtasıyla tanıştık ve Rabia’nın hiç evden dışarı çıkmadığını öğrendim. Ben de onun hayata bağlanması için bir şeyler yapmaya karar verdim. İlk tanışmamız öyle oldu. İlk başlarda belden aşağısı tutmadığı için nasıl çalışacağımız bilemedik ama sonra zumbanın kol varyasyonu ile kollardaki incelmeler bariz görünür kıvama geldi. Zumba camiası ona istediği ilgiyi, toplumdan göremediği sevgi ve şefkati verdi” diye konuştu.