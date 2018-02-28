(Görüntülü Haber) Bedensel engeli, çevre duyarlılığına engel olamadı (2)

Cihan KAYA ORTACA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde bedensel engelli 39 yaşındaki Gülay Çolak, çevre kampanyası kapsamında bir grup çevreciyle birlikte Dalyan kanal boyunu temizledi. Çevreye duyarlılığı örnek olan Çolak, halkı çevreye sahip çıkmaya çağırdı. Okçular Mahallesi\'nde yaşayan ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren bedensel engelli, evli ve 1 kız çocuğu annesi ressam Gülay Çolak, bedensel engellinin çevre duyarlılığına engel olamayacağını gösterdi. Belden aşağısı 16 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası felç olan Çolak, azmiyle de dikkat çekti. Ülke genelinde yürütülen \'Türkiye\'yi temiz tut\' adlı temizlik kampanyasıyla; Dalyan Kanal boyunda kentte yerleşik yaşayan bir grup yabancıyla temizlik yapan Çolak, torbalarca çöp topladı. Muğla Kız Meslek Lisesi Resim Öğretmenliği mezunu Gülay Çolak, Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras temiz bir çevredir. Türkiye\'yi temiz tut projesine katılarak, bugün kenarında insanların bıraktığı kirli ayak izlerini silerek çiçeklere yer açtık. Teşekkürler. Bu zincirleme temizliğin sürekliliğine yardım etmek güzeldi dedi. Çevre gönüllüsü İngiliz Maria Jonker, yıllardır Dalyan ve çevresinde her hafta temizlik yaptıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Eşim ve ben 17 yıl önce buraya yerleştik. Birçok dostumuz var, Gülay da bunlardan biri. Her zaman kendisiyle görüşüyoruz. Çalışmalarımıza katılmak istiyordu. Harika bir insan Gülay Çolak. Birçok insana örnek oldu dedi.